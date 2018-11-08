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ABD'deki lerden ilk sonuçlar geldi

ABD'de Kongreyi yeniden şekillendirecek ara lerin resmi olmayan sonuçları gelmeye devam ederken, Demokratların Temsilciler Meclisinde üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden alması bekleniyor

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.11.2018 05:57 Güncelleme Tarihi: 8.11.2018 06:43
ABD'deki seçimlerden ilk sonuçlar geldi

ABD'de seçmenler, Senatodaki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı için sandık başına gitti.

Amerikan medyasının derlediği resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Demokratların Temsilciler Meclisinde 106 sandalyesine karşı Cumhuriyetçiler şu ana kadar 123 sandalye elde etmiş görünüyor.

Sayım devam ederken Demokratların Pensilvanya'da 3, Florida'da 2, Colorado, Virginia, Kansas, Minnesota, Illinoi, ve eyaletlerinde de birer olmak üzere Cumhuriyetçilerden toplam 12 sandalye aldığı dikkati çekiyor.

Temsilciler Meclisinde üstünlüğü sağlamak için 218 sandalye gerekiyor.

Mevcut durumda Temsilciler Meclisinde 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat Temsilci görev yaparken, 5 koltuk ise bazı nedenlerle boş bulunuyor.

Demokratların Temsilciler Meclisinde üstünlük sağlaması için Cumhuriyetçilerden 23 sandalye alması gerekiyor. Demokratların kalan 11 sandalyeyi de alabileceği tahmin ediliyor.

Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda Temsilciler Meclisindeki çoğunluğu ele geçirecek Demokratların, 2020'deki başkanlık lerine giden süreçte Trump'ın işini zorlaştırabileceği yorumları yapılıyor.

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ABD'deki seçimlerden ilk sonuçlar geldi
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