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İşgalci askerleri 'de ölüm kustu

askerlerinin abluka altındaki Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "" gösterilerine müdahalesinde bir Filistinli şehit oldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.11.2018 19:21 Güncelleme Tarihi: 8.11.2018 19:36
İşgalci İsrail askerleri Gazze'de ölüm kustu

'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, bölgenin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin doğusunda düzenlenen gösterilerinde bir Filistinlinin askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu belirtti.

Açıklamada olayla ilgili başka ayrıntı paylaşılmadı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

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İşgalci İsrail askerleri Gazze'de ölüm kustu
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