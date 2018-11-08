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'in kardeşi Kongre üyesi seçildi

Başkan Yardımcısı 'in kardeşi , Indiana eyaletinden Kongre üyesi seçildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.11.2018 09:43 Güncelleme Tarihi: 8.11.2018 06:42
Mike Pence'in kardeşi Kongre üyesi seçildi

'de Halk Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamı, 100 sandalyelik Senato'nun 35'i ve 30'un üzerinde valiyi belirlemek için sandık başına gitti. ABD Başkan Yardımcısı 'in kardeşi , Indiana eyaleti 6. Bölge'den Cumhuriyetçi Partiden Kongre Üyeliğini kazandı.

Pence yaptığı açıklamada, "ABD Kongresi'nde görev yapmak üzere seçilen erkek kardeşim Greg Pence'i tebrik ediyorum. Greg, ülkemize üniformalı olarak hizmet etti ve Washington DC'de aynısını yapacağını inanıyorum. çok gurur duyuyorum. Kardeşim Greg Pence'in Başkan Trump ile birlikte çalışmasını dört gözle bekliyorum" dedi.

Öte yandan, ABD basınında yer alan haberle göre Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı. Temsilciler Meclisinde ise Demokratlar üstünlüğü Cumhuriyetçilerin elinden aldı.

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Mike Pence'in kardeşi Kongre üyesi seçildi
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