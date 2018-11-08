Nijerya'da şiddetin kurbanı kadın ve çocuklar

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Nijerya temsilcisi Jose Anthonio, başkent Abuja'da düzenlenen "Yerinden Edilmiş Kişiler, Sivil Toplum Örgütleri ve Medya" konferansına katıldı.

Konferansın ardından AA muhabirine konuşan Anthonio, Boko Haram terör örgütünün ülkenin kuzeydoğusunda düzenlediği saldırılar nedeniyle binlerce kişinin göç ettiğini belirtti.

Anthonio, 2009'dan bu yana ülkede yaklaşık 2 milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyleyerek "Bu sayının yüzde 79'u kadın ve çocuk. 200 bin kişi komşu ülkeler Kamerun, Çad ve Nijer'e göç etti." dedi.

Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde kalan yerinden edilmiş kişilerin yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizen Anthonio, Boko Haram'ın bu eyaletlerde düzenlediği saldırıların insani yardımları engellediğine dikkat çekti.

Anthonio, eyaletlerde yetersiz beslenme ve temiz su ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle salgın hastalıklarının gittikçe artığını belirterek "Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde son bir ayda 3 bin 416 kolera vakası tespit edildi ve 63 kişi öldü." ifadelerini kullandı.

Nijerya Yerinden Edilmiş Kişiler ve Mülteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sani Zorro da Boko Haram terör örgütü ve yerinden edilmiş kişilerin ülkenin en büyük sorunlarından olduğunu vurguladı.