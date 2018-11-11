Avustralya'da çileklere iğne yerleştiren zanlı yakalandı

Queensland Polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, kapsamlı ve karmaşık bir soruşturmanın ardından eylül ayında Queensland eyaletindeki bir çiftlikte üretilen çileklere dikişi iğnelerini yerleştirdiği belirlenen kadının yakalandığı duyuruldu.

MAHKEMEYE ÇIKACAK

Gözaltındaki ismi açıklanmayan ve çileklere neden iğne yerleştirdiği konusunda bilgi verilmeyen 50 yaşındaki kadının yarın Brisbane Sulh Mahkemesine çıkarılması bekleniyor.

Queensland eyalet yasaları uyarınca gıdaları bilerek zararlı hale getirenlere 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

BİNLERCE ÇİLEĞİN İÇİNE YERLEŞTİRMİŞ

İlk iğneli çilek krizi, 12 Eylül'de Queensland'da bir kişinin süpermarketten aldığı çileği yedikten sonra karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından başlamıştı.

BİRÇOK EYALETTEN HABER GELDİ

Yapılan araştırmalarda, eyaletteki bir çiftlikte üretilip paketlenen çileklerin içine dikiş iğnesi yerleştirildiği belirlenmiş, Victoria, Batı Avustralya, Yeni Güney Galler, Tazmanya ve Batı Avustralya eyaletlerindeki çileklerde 100'den fazla iğne tespit edilmişti.

Bunun üzerine ülke genelinde ve Yeni Zelanda'da çilekler marketlerden toplatılmış, üreticiler tonlarca çileği dökmek zorunda kalmıştı.

SEKTÖRE MİLYONLARCA DOLAR ZARAR

Çileklerde ilk iğneli vakanın görülmesinin ardından maketlerden toplatılması ve tüketicilerin ürünleri almamasıyla zor durumda kalan üreticiler çilekleri imha etmek mecburiyetinde kalmıştı. Satışların durma noktasına geldiği sektörde yaşanan krize müdahale eden federal ve eyalet hükümeti sektörü desteklemek için milyonlarca dolarlık fon ayırmıştı.

Öte yandan ilk iğnelerin rotaya çıkmasının ardından bazı kötü niyetli kişilerin Sydney kentinde muz ve elmalara iğne yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. Ayrıca Sydney'de çileklere şaka amacıyla iğne yerleştiren bir erkek çocuk da polis tarafından yakalanmıştı.