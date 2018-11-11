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Erdoğan ve Trump görüşmesiyle ilgili 'dan açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün ABD Başkanı Trump ile Fransa'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin 'dan açıklama geldi. Yapılan açıklamada iki liderin Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili görüştüğü bildirildi.

Giriş Tarihi: 11.11.2018 12:04 Güncelleme Tarihi: 11.11.2018 15:05
Erdoğan ve Trump görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama

Reuters haber ajansının bir yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinde iki lider Cemal Kaşıkçı cinayetine verilecek yanıtı konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderler onuruna verdiği yemekte bir araya gelmişti. Yemekte liderlerin eşleri Emine Erdoğan ile Melania Trump da bulunuyordu.

İki lider son olarak New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ayak üstü bir görüşme gerçekleştirmişti.

Erdoğan-Trump görüşmesinin içeriğine dair Cumhurbaşkanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan Paris'te liderlere verilen yemekte Trump ile görüştü

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Erdoğan ve Trump görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama
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