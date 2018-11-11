Erdoğan ve Trump görüşmesiyle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama

Reuters haber ajansının bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinde iki lider Cemal Kaşıkçı cinayetine verilecek yanıtı konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un liderler onuruna verdiği yemekte bir araya gelmişti. Yemekte liderlerin eşleri Emine Erdoğan ile Melania Trump da bulunuyordu.

İki lider son olarak New York'ta yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ayak üstü bir görüşme gerçekleştirmişti.

Erdoğan-Trump görüşmesinin içeriğine dair Cumhurbaşkanlığı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.