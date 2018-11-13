Whatsapp’tan yayılan yalan haber iki kişinin sonu oldu

BUGÜN NELER OLDU

Sosyal medya aracılığıyla yayılan yalan haberler nedeniyle yaşanan katliamlara bir yenisi de Meksika'da eklendi. Acatlan kasabasında Whatsapp üzerinden yayılan bir yalan haberden sonra suçlu oldukları düşünülen iki kişi kalabalık tarafından yakılarak öldürüldü. BBC'deki habere göre söz konusu iki kişinin çocuk kaçırdıkları dedikodusu yayılmıştı. Whatsapp'tan başlayan ve Facebook üzerinden yayılan yalan mesajda "Herkes dikkatli olsun, çocuk kaçıran başbelaları ülkeye girdi" deniliyordu. Bu mesajların hedefinde ise iki kişi vardı. Polisin karakola götürdükleri Ricardo ve Alberto Flores isimli iki kişi hakkında ısrarla "çocuk kaçırmadılar" demesine rağmen kalabalık karakolu ateşe vererek iki kişiyi öldürdü.