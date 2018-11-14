Son Dakika: AP'den skandal Türkiye Raporu

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri raporunda Türkiye'yi hedef aldı. Piri, hazırladığı raporu parlamentoya sundu.

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiren Kati Piri raporda Türk halkına kapıları kapatmak istemediklerini belirterek "Demokratik ve ekonomik açıdan istikrarlı bir Türkiye, Avrupa Birliği'nin çıkarınadır." ifadelerini kullandı. Ayrıca "Gümrük Birliği modernizasyonu" ve "Vize Muafiyeti" konularının Avrupa Birliği'nin gündemine alınması gerektiğini vurgulayarak böylece "Türk halkının izole edilmediği işareti verilmeli" dedi.

RAPOR AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA OYLANACAK

Piri'nin Türkiye ile ilgili gözlemlerini ve görüşlerini kaleme aldığı taslak rapor önümüzdeki Şubat veya Mart ayında Strasbourg'da bununan Avrupa Parlamentosu'nda oylamaya sunulacak. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yönelik duruşunu belirlemesini sağlayacak olan raporda büyük ölçüde değişiklik yapılması beklenmiyor. Avrupa Parlamentosu'nun oylayacağı rapor kurumun tutumunu belirlemesi sağlıyor ancak herhangi bağlayıcılığı bulunmuyor. Avrupa Parlamentosu 28 ülkeyi temsil eden Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'ye yönelik yumuşak tutumlarından şikayetçi.

Avrupa Parlamentosu'ndan skandal Türkiye raporu

AP Eski Milletvekili Ozan Ceyhun, Kati Piri'nin raporunda, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmaması gerektiğini iddia ediyor. 15 Temmuz'dan sonra gözaltına alınan FETÖ üyelerinin keyfi olarak gözaltına alındığını iddia ettiği çok art niyetli bir rapor olduğu belirtti.

OZAN CEYHUN: FETÖ'CÜLERİN VE PKK'LILARIN HOŞUNA GİDECEK BİR RAPOR BU.

AP Eski Milletvekili Ceyun açıklamalarına şöyle devam etti: Kati Piri raporu kendi sayfasında yayınladı. Rapor şuan ulaşılır durumda. Rapor büyük bir hayal kırıklığı. Aslında bizi şaşırtmadı. Kati Piri gider ayak Türkiye'ye kötülük yaptı. FETÖ'cülerin ve PKK'lıların hoşuna gidecek bir rapor bu. FETÖ'cülerin yaydığı tüm yalanları rapora dahil etmiş.

AP Eski Milletvekili Ozan Ceyhun