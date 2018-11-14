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'te sona yaklaşıldı! 'de tarihi gün

'nin 'den ayrılma süreci'nde ('te) sona gelindi. İngiltere kabinesi bugün toplanacak, Brexit taslak metnini değerlendirecek. The Sun gazetesinin politika editörü, Brexit anlaşmasına Başbakan 'in kabinesinden 5 kıdemli bakanın destek vereceğini iddia etti.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 14.11.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 10:37
Brexit'te sona yaklaşıldı! İngiltere'de tarihi gün

The Sun gazetesinin politika editörüne göre, Birleşik Krallık'ta Başbakan Theresa May'in kabinesinde yer alan 5 kıdemli bakan Brexit anlaşmasına destek verecek.

Gazetenin kabine kaynaklarına dayandırılan haberine göre, Dominic Raab, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Michael Gove ve Geoffrey Cox'un yanı sıra Andrea Leadsom ve Chris Grayling de anlaşmayı destekleyecekler.

TASLAK METNİ DEĞERLENDİRİLECEK!

Haberde, buna karşılık Esther McVey ve Penny Modaunt'ın Brexit anlaşmasını desteklemediklerinin de altı çizildi. Birleşik Krallık'ta kabine bugün Türkiye saati ile 17:00'de toplanacak ve AB Komisyoni ile üzerinde anlaşılan Brexit taslak metnini değerlendirecek.

AB'den Brexit açıklaması: Anlaşma metni neredeyse hazır

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Brexit'te sona yaklaşıldı! İngiltere'de tarihi gün
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