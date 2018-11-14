İsrail güçleri Filistinli balıkçıyı şehit etti

İsrail güçleri abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarında avlanan Filistinli bir balıkçıyı şehit etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'nin kuzey deniz sınırında avlanan 20 yaşındaki Filistinli balıkçı Nevaf Ahmed el-Attar, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu. Bakanlık başka ayrıntı paylaşmadı.

DENİZDE AVLANDIĞI SIRADA ATEŞ AÇILDI

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise, balıkçılık yapan Attar'ın denizde avlandığı sırada İsrail hücumbotlarından açılan ateş sonucu karnından vurularak şehit düştüğü belirtildi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.