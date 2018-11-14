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Savunma Bakanı Lieberman istifa etti!

Reuters: Savunma Bakanı Lieberman istifa etti.

Giriş Tarihi: 14.11.2018 13:18 Güncelleme Tarihi: 14.11.2018 14:42
İsrail Savunma Bakanı Lieberman istifa etti!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, düzenlediği basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, önderlik ettiği "İsrail Evimiz Partisi"ni öğle saatlerinde özel bir toplantıya çağırdı. Bakan Lieberman parti toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına çıktı. Lieberman, savunma politikalarının istediği gibi gitmemesi üzerine istifa ettiğini açıkladı.
Bu açıklamayla birlikte İsrail'deki 5 partili ittifak hükumetinin dağılarak erken seçim yapılması bekleniyor.

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İsrail Savunma Bakanı Lieberman istifa etti!
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