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California'daki da ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi

ABD'nin California eyaletinde devam eden da hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 15.11.2018 08:30 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 10:26
California'daki yangında ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi

Yetkililer, eyaletin kuzeyinde 8 Kasım'dan beri devam eden yangının yüzyılın en ölümcülü olduğunu söyledi.

En az 56 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 9 binden fazla yapı da kullanılamaz hale geldi ve bin 300'den fazla kişi barınaklara sığındı.

Yetkililer 130 kişiden ise hala haber alınamadığını bildirdi. Yangının söndürülmesi için 5 binden fazla itfaiyeci görev yapıyor.

Eyaletin güneyinde kullanılamaz hale gelen yapılar arasında, İskoç aktör Gerard Butler, şarkıcı Miley Cyrus, oyuncu Scott Baio, yönetmen Guillermo del Toro, Kim Kardashian, oyuncu Alyssa Milano ve Rainn Wilson gibi isimlerin evleri de bulunuyor.

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California'daki yangında ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi
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