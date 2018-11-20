Almanya’dan Kaşıkçı yaptırımı

RİYAD'DA

BUGÜN NELER OLDU

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde rolü bulunan 18 kişi için ülkeye giriş yasağı getirdiklerini duyurdu. Maas, "Bu olayda cevaplardan çok sorular var. Buna cinayetin kendisi ve arkasında kimin olduğu da dahil" açıklamasını yaptı. Maas, yasak getirilen kişilerin cinayetle bağlantılı olduğu kişiler olduğunu söyledi. Aynı saatlerde konuyla ilgili açıklama yapan ancak ülkeye girişi yasaklananların isimlerini açıklamayan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Christopher Burger, 18 kişiden 15'inin özel timdeki kişiler olduğunu söylemekle yetindi. Burger, Kaşıkçı cinayeti konusunda Fransa ve İngiltere ile irtibat halinde olduklarına ve gerekirse farklı adımların da atılabileceğine dikkati çekti. Alman DPA Ajansı ise Saudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın adının listede geçmediğini duyurdu. Giriş yasağı Schengen bölgesi için geçerli olacak.AFRIKA Birliği, Suudi Arabistan'da hastaneye kaldırılan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo için Gabon'a heyet gönderecek. Riyad'a gittiği 24 Ekim'den bu yana kameralar karşısına çıkmayan Bongo'nun sağlık durumuyla ilgili medyada farklı iddialar yer almıştı. Bongo'nun felç geçirdiği iddia edildi.