Vicdan azabıyla gelen adalet

Irak'taki ABD Üssü'ne 13 yıl önce inşaat malzemesi taşırken Amerikan askerleri tarafından vurularak öldürülen ve cenazesi Hıristiyan geleneklerine göre yakıldıktan sonra kayıtlara 'var olmayan adam' anlamına gelen 'John Doe' olarak kaydedilen kamyon şoförü Şeymus İlan'ın ailesi, 2 milyon 330 bin TL tazminat kazandı.



GİRİŞTE VURDULAR

DHA'nın haberine göre İlan, Gözal Mümessillik Müşavirlik ve Serka İnşaat Şirketi adına Irak'taki ABD Üssü'ne taşıma işi aldı. Mardin'den 17 Mart 2005'te kamyonuna çakıl taşı yükleyen İlan, diğer kamyon şoförleriyle birlikte konvoy halinde yola çıktı. Ancak kamyonun lastikleri patladı ve konvoydan geri kaldı. Lastiklerini tamir ettikten sonra hızla yoluna devam eden İlan, tek başına Musul'a vardı. Yükünü teslim edeceği noktaya 100 metre kala bulunan FOB Courage(kontrol noktası) girişinde ise Amerikalı askerler tarafından vuruldu. Yaralanan İlan, tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. İlan'ın ölümü imam nikahlı eşi ve 3 çocuğu ile anne babasından saklandı.



MEKTUPLA İTİRAF ETTİ

Bir süre sonra ABD ordusu'nda görevli Yüzbaşı Andrew S. Lunoff, şoförün ailesine bir mektup göndererek, olayı itiraf etti. İlan'ın 18 Mart 2005'te ABD'li askerler tarafından yanlışlıkla vurulduğunu bildiren Yüzbaşı Lunoff, 15 günlük tedavi süresince şoförün kimlik bilgilerine ulaşılamadığını, bu nedenle 'John Doe' adıyla kayda geçtiğini anlattı. Mahkeme bilirkişi raporu doğrultusunda tazminat ödenmesine karar verdi. 2 şirket, kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

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