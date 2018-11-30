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Kremlin'den Trump'a jet yanıt

Rusya Devlet Başkanı 'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, "Kremlin, Putin ve Trump arasındaki toplantının iptali hakkında resmi bir bilgiye sahip değil" dedi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.11.2018 21:30 Güncelleme Tarihi: 30.11.2018 08:04
Kremlin'den Trump'a jet yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı toplantıyı iptal etmesi üzerine Rusya'dan açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya Başkanlık Sarayı Kremlin'in, Putin ve Trump arasındaki toplantının iptali hakkında resmi bir bilgi almadığını belirtti.

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Sözcü, "Biz Arjantin'e uçuyoruz. Trump'un Putin'le yaptığı görüşmeyi iptal etmesi hakkında şimdiye kadar sadece bir tweet ve medya haberi gördük. Resmi bilgilere sahip değiliz" dedi.

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Kremlin'den Trump'a jet yanıt
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