Abbas ve Papa Orta Doğu'yu konuştu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Vatikan'da Katolik aleminin ruhani lideri Papa Franciscus ile yaptığı görüşmede Orta Doğu sorununu ele aldı.

Vatikan'daki Papalık Sarayı'nda yapılan görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. İtalyan haber ajanslarında yer alan haberlere göre, Abbas, Papa'ya hitaben "Bu Noel döneminde barış için dua ediyoruz ve size güveniyoruz." diye konuştu. Papa Franciscus da Filistin liderine Orta Doğu'da barışa yönelik mesajlarını iletti.

Görüşme sırasında Abbas'ın eski Kudüs'ü gösteren bir resmi, Papa'nın da 1600'lü yıllarda San Pietro Bazilikası'nı betimleyen bir madalyonu karşılıklı olarak hediye ettikleri belirtildi.

Öte yandan Abbas, İtalyan La Stampa gazetesinde yayımlanan röportajında Orta Doğu'da barışa ulaşmak için artık sadece ABD'nin yetmeyeceğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı, "ABD, Orta Doğu'da tek ara bulucu olamaz. Filistin'e karşı sürekli cezai yaptırımlar uygulayan bir devlet ara bulucu olamaz. ABD'nin liderliği Orta Doğu'da bir engel. Mevcut ABD yönetimiyle iş birliğine devam etmek istemiyoruz ve onların uluslararası hukuka meydan okuyan şartlarıyla hem fikir olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Rusya dahil diğer devletlerin desteğiyle İsrail ile doğrudan diyaloğa hazır olduklarını kaydeden Abbas, ancak İsrail'in müzakerenin iki devletli bir çözümden başlamasını anlaması gerektiğini vurguladı.