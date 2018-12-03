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'da hava saldırısında sivillerin öldüğü iddia edildi

'ın Paktiya vilayetinin Zurmet ilçesinde Taliban'a yönelik yabancı güçlerle ortak düzenlenen hava saldırısında 12 sivilin öldüğü iddia edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.12.2018 14:44 Güncelleme Tarihi: 3.12.2018 15:40
Afganistan'da hava saldırısında sivillerin öldüğü iddia edildi

Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Zurmet ilçesinde Taliban'a yönelik yabancı güçlerle ortak düzenlenen hava saldırısında 12 sivilin öldüğü iddia edildi.

Paktiya Vali Yardımcısı Abdul Vali, basına yaptığı açıklamada, Zurmat'ta Taliban örgütüne yönelik havadan ve karadan yabancı güçlerle ortak operasyon yapıldığını bildirdi.

Vali, operasyonda sivillerin hayatını kaybettiğini söyledi.

Taliban'ın sivillerin evlerine sığınmasının sivil kayıplarına yol açtığını ifade eden Vali, ölü sayısının bilinmediğini belirtti.

Bölge sakinlerinden Eid Gul ise hava saldırısında 12 sivilin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

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Afganistan'da hava saldırısında sivillerin öldüğü iddia edildi
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