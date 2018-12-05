8 yaşında milyoner

BUGÜN NELER OLDU

Forbes YouTube'da en çok kazananların listesini yayımladı. Listenin tepesinde, 'Ryan ToysReview 'isimli kanalda oyuncak deneyimlerini paylaşan Ryan isimli çocuk yer aldı.Hemen her gün yeni bir video paylaşan Ryan'ın hesabı üzerinden elde edilen gelir, son bir yıl içinde ikiye katlandı. Amerikan NBC televizyonunun röportaj yaptığı 8 yaşındaki Ryan, neden bu denli çok izlendiği sorusuna "Çünkü eğlenceliyim ve komiğim" yanıtı verdi. 2015'te Ryan'ın ailesi tarafından açılan kanalın bugün 17 milyondan fazla abonesi bulunuyor. Paylaşılan videoların toplam izlenme sayısı 26 milyara yaklaştı.Forbes'daki habere g��re, kanalın elde ettiği toplam gelirin 21 milyon doları, videoların öncesinde çıkan reklamlardan elde edildi. Kalan 1 milyon dolarlık bölüm ise sponsorlu içeriklerden kazanıldı. Kanalda yer bulan bir oyuncağın satış rekorları kıracak kadar talep görebildiği kaydediliyor. Kanalın marka değeri öylesine büyümüş durumda ki, Amerikan perakende devi Walmart, Ryan's World isimli bir kıyafet ve özel oyuncak serisi çıkarmaya başladı.8 yaşında yılda 22 milyon dolar kazanan Ryan'ın bu kazancının yüzde 15'i reşit olduğunda serbest bırakılmak üzere bir banka hesabına yatırılıyor.