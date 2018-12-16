Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Her gün çorap kokladı,ciğerleri enfeksiyon kaptı!

Her gün kokladı,ciğerleri enfeksiyon kaptı!

'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. koklamay�� alışkanlık haline getiren adam her akşam çoraplarını koklayınca ciğerleri mantar kaptı. Acil olarak hastaneye kaldırılan adamın tedavisi sürüyor.

Giriş Tarihi: 16.12.2018 14:10
Her gün çorap kokladı,ciğerleri enfeksiyon kaptı!

Çin'de akciğerlerinde mantar enfeksiyonu oluştuğu tespit edilen hasta acil olarak hastanede tedavi altına alındı.

Hastanın hemen hemen her gün iş sonrası eve gelince çıkardığı çoraplarını koklama alışkanlığı olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre kirli çoraplarını koklamayı alışkanlık haline getiren hastanın akciğerlerinde, çoraplarındaki ter sebebiyle mantar enfeksiyonu oluştu.

Hastanede yapılan tetkikler sonucu mantar enfeksiyonunun hastanın akciğerlerinin tamamına yayıldığı anlaşıldı.

Ameliyata alınan hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Her gün çorap kokladı,ciğerleri enfeksiyon kaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN