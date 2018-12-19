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Rusya'dan Fırat'ın doğusundaki ABD askeri varlığına eleştiri

Sözcüsü Mariya Zaharova, Suriye’nin kuzeydoğusunda artan gerginliği yakından takip ettiklerini belirterek, “Türkiye-Suriye sınırındaki gerginlik, ABD’nin buradaki yasa dışı askeri varlığı yüzünden hızlı bir şekilde tırmanabilir." dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 18:27 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 18:42
Rusya'dan Fırat'ın doğusundaki ABD askeri varlığına eleştiri

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fırat'ın doğusunda son dönemde gerginliğin arttığına işaret eden Zaharova, "Washington'un ayrılıkçı Kürtlerle devam ettirdiği oyunlar ve Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik artan endişelerinin, ABD tarafından giderilememesi nedeniyle bölgedeki gerginlik artıyor." diye konuştu.

Zaharova, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını da eleştirerek, "Fırat'ın doğusu boyunca Türkiye-Suriye sınırındaki gerginlik, ABD'nin buradaki yasa dışı askeri varlığı yüzünden hızlı bir şekilde tırmanabilir. ABD'nin terörizme yönelik söz konusu varlığı, Suriye krizinin çözümü önünde duran bir engele dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Suriye krizine yönelik devam eden anayasa komitesi görüşmelerine de değinen Zaharova, "Bu görüşmelerin, Cenevre'de 2019'un başında başlayarak, Suriye'de anayasa reformunu hayata geçireceğini umuyoruz." dedi.

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Rusya'dan Fırat'ın doğusundaki ABD askeri varlığına eleştiri
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