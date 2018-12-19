Yeni Zelanda'da başı kesilmiş 6 fok yavrusu bulundu

BBC'nin haberine göre, Yeni Zelanda Koruma Dairesi (DOC) tarafından yapılan açıklamada, Christchurch şehri koyunda, bir turizm operatörü tarafından başları kesilmiş 11 aylık fok yavrularının cansız bedenlerinin bulunduğu belirtildi.

Başları bulunamayan fokların, başka bir yerde öldürüldükten sonra bir tekneyle bırakılmış olabileceği değerlendirilmesinde bulunuldu.

DOC Bölge Müdürü Andy Thompson, basına verdiği demeçte, olayı "zalimce" nitelendirerek, "Savunmasız fok yavrularına karşı işlenen bu suç rahatsız edici ve acımasızca. Olayın araştırılması için polise haber verildi." dedi.

Bunun bir köpek balığı saldırısı olmadığına işaret eden Thompson, "köpek balıklarının fokların başlarını ısırıp bedenine dokunmadan bırakmasının mümkün olmadığının" altını çizdi.

Foklardan üçünün DOC korucuları tarafından gömüldüğü, diğer üçünün incelenmek üzere Massey Üniversitesine gönderileceği kaydedildi.