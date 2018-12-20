Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Londra'da havalimanında "drone" krizi sürüyor

'da havalimanında "" krizi sürüyor

üzerinde tespit dilen 2 nedeniyle hava trafiğinde yaşanan aksamanın yarın da sürebileceği açıklandı. Havalimanında gün içinde toplam 246 kalkış ile 202 inişin iptal edildiği duyuruldu. Drone'ları kullananların bulmaya çalışan polisine ordunun da destek olacağı bildirildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 22:19 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 00:01
Londra'da havalimanında drone krizi sürüyor

Londra Emniyetinden yapılan açıklamada, Gatwick Havalimanı sınırlarında izinsiz uçurulduğu tespit edilen 2 drone'nun hava trafiğinin aksamasına sebebiyet verdiği, ertelen uçuşlar nedeniyle 72 bin yolcunun mağdur olduğu belirtildi.

Açıklamada, devam eden incelemler nedeniyle bazı uçuşların yarın da ertelenebileceği de ifade edildi.

Polis kaynakları, drone'ların havalimanı üzerinde uçurulmasının "kasıtlı eylem" oldunu kaydetti. Olayın terörle bağlantısının bulunmadığı da vurgulandı.

ORDU DA POLİSE DESTEK VERECEK

Öte yandan, İngiliz ordusunun hava araçlarını uçuran kişileri bulmaya dönük soruşturmasında ve benzer olayların yinelenmesinin önüne geçilmesinde polise destek vereceği açıklandı.

Dün geceden bu yana uçuşların askıya alındığı havalimanına bugün inmesi gereken bazı uçaklar, kentteki diğer havalimanı olan Heathrow'a ve başka ülkelerin havalimanlarına yönlendirilmişti.

Gatwick Havalimanı'nda gün içinde toplam 246 kalkış ile 202 inişin iptal edildiği duyuruldu.

Havalimanlarının 1 kilometre yakınına kadar "drone" uçurulması yasak olan İngiltere'de, uçuş güvenliğini tehlikeye sokmak 5 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Londra'da havalimanında "drone" krizi sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN