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Okul otobüsü uçuruma yuvarlandı: 21 ölü

Giriş Tarihi: 22.12.2018
Nepal'de okul gezisinden dönen öğretmen ve öğrencileri taşıyan otobüs, Dang bölgesindeki dağlık alanda yoldan çıkarak 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Polis, kazada 21 kişinin öldüğünü, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Kurtarma çalışmalarının, kazanın sapa bir bölgede meydana gelmesi ve enkazın geniş alana yayılması nedeniyle güçlükle sürdürüldüğü kaydedildi. Yetkililer, otobüsün Krishna Sen Ichhuk Politeknik Enstitüsü'nün öğrenci ve eğitmenlerini taşıdığını, bölgedeki bir çiftliği ziyaretten döndüklerini belirtti.
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Okul otobüsü uçuruma yuvarlandı: 21 ölü
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