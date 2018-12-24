Netanyahu’nun küstah iddiasına Türkiye’den tepki

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı küstah açıklamalarına tokat gibi cevap verdi. Twitter'dan açıklama yapan Çavuşoğlu, "(Benyamin) Netanyahu modern zamanların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur" ifadesini kullandı. Mesajında, çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla Kudüs direnişinin sembollerinden biri haline gelen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin ve tekerlekli sandalyesinde Filistin direnişine katılan ve şehit olan Fadi Abu Salah'ın fotoğraflarına yer veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Yerde yatan insanları tekmeleyen işgalci, hemen alınmış: Plajlardaki çocukları bombalayan Netanyahu, modern zamanların soğukkanlı katili, binlerce masum Filistinlinin katledilişinin sorumlusudur. Türkiye gerçekleri ortaya çıkarmaktan asla geri durmayacak."Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter'dan yaptığı açıklamada Netanyahu'nun ülkesinde hakkındaki soruşturmalar nedeniyle başının belada olduğunu hatırlatarak, "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan (Benyamin) Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez" değerlendirmesinde bulundu. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de "sarı yelekli" protestocunun Netanyahu'nun resminin yer aldığı "Suç Başbakanı" yazılı pankartlar açıp istifaya çağırmasına işaret eden Kalın, "Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Netanyahu'nun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadelerine tepki gösterdi. Ömer Çelik, "Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin, kadın-çocuk ayrımı gözetmeksizin sivil vatandaşlarımıza ve Suriyeli mazlumlara yönelik terör eylemleri gerçekleştiren PKK hedeflerine yönelik düzenlediği operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesi manidardır" ifadesini kullandı.İsrail'eait 1949 tarihli bir belgede, Filistin'deki Celil bölgesi ve kuzeydeki birçok yerin halkının yerlerinden edilmesi planı gün yüzüne çıktı. Haaretz gazetesinin haberine göre, söz konusu plan, Arap ülkeleri ile yaşanan savaşta ateşkes sağlanmasından 6 ay sonra yollan belgede yer alıyor. Belgede, Filistin'in kuzeyindeki tarihi bölgelerde yaşayan çoğu Hıristiyan, bir kısmı ise Dürzi ve Çerkeslerden oluşan 10 binden fazla insanın güvenlik nedeniyle başka bölgelere göç ettirilmesi planı geçiyor. Tarihi kaynaklara göre, 1948 yılında 850 bin ila 900 bin Filistinli, Siyonist çetelerce yerlerinden edilirken 550'den fazla köy de yok edildi.İsrail'in başkenti Tel Aviv'de önceki gün toplanan yaklaşık 300 "sarı yelekli" protestocu, hayat pahalılığı nedeniyle hükümeti hedef alan sloganlar attı. Protestocular, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun resminin yer aldığı "Suç Başbakanı" yazılı pankartlar açarken, Netanyahu'yu istifaya çağırdı.