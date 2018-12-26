Minik Ali hayal etti: Çöp kamyonu ayağına geldi

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İstanbul Esenler'de yaşayan 2 yaşındaki Ali Aras Altunkılıç'ın çöp kamyonu hayali gerçek oldu. Anne Sevim Altunkılıç'ın Ali'nin çöp kamyonu sevgisini ilettiği Esenler Belediyesi bu kez çöp kamyonunu Ali için gönderdi ve ona özel tasarlanan çöp kamyonu oyuncağı hediye etti.Esenler'de yaşayan 2 yaşındaki minik Ali'nin her gün cama koşarak sokaktan geçen çöp kamyonunu izlediğini gören anne Sevim Altunkılıç Esenler Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezi (ESTİM) Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu aktardı. Bunun üzerine harekete geçen Esenler Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Çevre Koruma Müdürlüğü yetkilileri, minik Ali Aras için bir sürpriz hazırladı. Ali Aras için "Eviniz kadar temiz Esenler için çalışıyoruz" yazılı bir çöp oyuncağı tasarlayan Belediye Ekipleri bir çöp kamyonunu da özel olarak minik Ali'nin sokağına yönlendirdi. Her akşam dört gözle beklediği çöp kamyonunun, bu kez kendisi için sokağına geldiğini gören minik Ali, çöp kamyonunu şaşkınlıkla inceledi.Anne Sevim Altunkılıç, çocuğunun çöp kamyonu tutkusunu ESTİM'e bildirdiğinde böyle bir sürprizle karşılaşabileceğini tahmin etmediğini belirterek, "Bir gün çöp kamyonu kapımızda bizi bekleyerek görevliler oğlumla bizi sokağa davet ettiklerinde çok şaşırdım. Çok mutlu oldum. Bize bu sürprizi hazırlayan belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" diyerek duygularını dile getirdi.