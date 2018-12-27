"Tsunami anı çok korkunçtu"

Endonezya'da Labuan bölgesinde hafta sonu meydana gelen tsunamiden etkilenen afetzedeler, yetkililerden yardım bekliyor.

Endonezya'da yanardağın patlamasının ardından Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamiye, Labuan bölgesinde sahil kenarında yemek satarken yakalanan 42 yaşındaki Neng Sumiati, AA muhabirine felaket anını anlattı.

Sumiati, denizden gelen yüksek dalgaları görenlerin çığlık içinde "tsunami" diye bağırmaya başladığını belirterek, 6 aylık hamile olması nedeniyle güçlükle yüksek bir alana çıkabildiğini dile getirdi.

Sumiati, ''Çok korkunç bir andı. Geride kalan evim ve yemek sattığım seyyar tezgahım zarar gördü. Şu anda yüksek bir bölgede yer alan Pulosari'deki bir camide kalıyorum. Öncelikle buradaki halk bize yardımcı oldu. Çok şükür ailemden kimse zarar görmedi." diye konuştu.

Tüm birikimi ve işini kaybeden Sumiati, yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

"DÖNMEYE CESARETİM YOK"

Etraftaki çığlıklar sonucu tsunamiyi fark ettiğini söyleyen 40 yaşındaki Icih Suarsih de "Evdeydim, bebeğim için süt hazırlıyordum. Dışarı çıktığımda dalgaların gelmeye başladığını gördüm ve hızlı bir şekilde bebeğimi alarak, ailemle arkadaki yüksek ormanlık alana kaçmaya başladık." ifadesini kullandı.

Suarsih, sonrasında Pulosari'deki camiye sığınarak burada kalmaya başladıklarını belirterek, "Şu anda eşim, annem ve 3 çocuğumla camide kalıyoruz. Evimiz su altında kaldı. Yeniden tsunami olacak diye korkuyorum. Dönmeye cesaretim yok." dedi.

Geçimini seyyar tezgahta sattığını yemeklerle sağladığının altını çizen Suarsih, bölge halkının çalışamadığını ve evlerine de dönmek istemediğini, yardım beklediklerini kaydetti.

YENİ BİR TSUNAMİ OLABİLİR UYARISI

Tsunamide, sahil şeridi boyunca bazı yerleşim alanlarının zarar gördüğü Banten eyaletinde, genel olarak elektrik ve iletişim hatlarında aksama yaşanmazken, hastane gibi kamu binalarının yanı sıra benzin istasyonu, dükkan ve restoran gibi işletmeler faaliyetine devam ediyor.

Su ve gıda gibi temel insani ihtiyaçlar konusunda yardımların yapıldığı toplanma alanlarında, sosyal hizmetlere bağlı görevliler de afetzedelere sağlık hizmeti vermeye başladı.

Yetkililer, bölgedeki tsunami sonrası volkanik hareketliliğin devam etmesi nedeniyle yeni tsunami ihtimaline karşı halka sahil şeridinden uzak durmaları uyarısı yapıyor.

TSUNAMİYİ YANARDAĞ PATLAMASI TETİKLEDİ

Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta meydana gelen tsunamide, şu ana kadar 430 kişinin öldüğü ve 159 kişinin kayıp olduğu bilgisi verildi.

Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'nda meydana gelen patlamalarda yanardağdan kopan büyük bir kütlenin bölgenin kıyı şeritlerini etkileyen tsunamiye neden olduğu açıklanmıştı.

Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 500'e yakın kişinin kayıp olduğu belirtilmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.