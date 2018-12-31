Sırplar da meydana çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Sırbıstan'da cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve lideri olduğu iktidardaki İlerici Sırp Partisi'ni protesto eden ve kendilerine "5 milyondan yalnızca 1'i" diyen on binlerce gösterici başkent Belgrad'da eylem düzenledi. 30 kadar muhalif parti ve grubun destek verdiği gösteriler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Vucic "Halkı rahatsız eden meseleleri incelemeye hazırım" derken, 'eylemcilerin taleplerini ancak seçimlerde kullanacakları oylarla gerçekleştirebileceklerini' açıkladı. Muhalifler ise olası bir erken seçimi boykot edeceklerini ve seçimlerin meşru olmayacağını savunuyor.