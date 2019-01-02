Aydın Denktaş’ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Dün akşam üzeri aşırı yorgunluk, halsizlik ve taşikardi şikayetleriyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine (86) kaldırılan Aydın Denktaş'a zatürre teşhisi konulurken, kanındaki iltihabın yoğun olduğu tespit edildi. Solunum cihazına bağlanan Aydın Denktaş'ın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı'nın verdiği bilgiye göre, Denktaş'a yüksek dozda antibiyotik, kalp aritmisi ve böbrek fonksiyonlarını düzenleyici ilaçlar veriliyor. Başhekim Dizdarlı, Aydın Denktaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.