Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Filipinler’de kâbus: Heyelan sel 85 ölü

’de kâbus: Heyelan 85 ölü

Giriş Tarihi: 3.1.2019
Filipinler’de kâbus: Heyelan sel 85 ölü
Filipinler'de cumartesi günü etkili olan fırtınanın tetiklediği heyelan ve sel sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi. Ulusal Afet Ajansı Başkanı Ricardo Jalad, Filipinler'in merkezindeki çeşitli illerde meydana gelen heyelan sonucunda çok sayıda evin de çöktüğünü "Kaybolan kişileri bulamadığımız takdirde ya da onları ölü bulma ihtimalimizde maalesef ölü sayısı 105'e yükselecek" dedi. Yeni yılın ilk günü Endonezya'da, şiddetli yağışların neden olduğu heyelandaysa en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi de kayboldu. 30 ev toprak altında kaldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Filipinler’de kâbus: Heyelan sel 85 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN