Filipinler’de kâbus: Heyelan sel 85 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Filipinler'de cumartesi günü etkili olan fırtınanın tetiklediği heyelan ve sel sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi. Ulusal Afet Ajansı Başkanı Ricardo Jalad, Filipinler'in merkezindeki çeşitli illerde meydana gelen heyelan sonucunda çok sayıda evin de çöktüğünü "Kaybolan kişileri bulamadığımız takdirde ya da onları ölü bulma ihtimalimizde maalesef ölü sayısı 105'e yükselecek" dedi. Yeni yılın ilk günü Endonezya'da, şiddetli yağışların neden olduğu heyelandaysa en az 15 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi de kayboldu. 30 ev toprak altında kaldı.