Almanya’da siber saldırı! Herkesin özel bilgilerini ifşa ettiler

Federal Meclis'te grubu bulunan CDU, CSU, SPD, Yeşiller, Sol Parti ve FDP üyesi milletvekiyleriyle birlikte eyalet meclis ve AP milletvekillerinin özel yazışmaları dahil, aile fotoğrafları, kimlikleri, şifreleri, tatil fotoğrafları, doğum belgeleri, kredi kartlarının numaraları ve adres bilgileri ele geçirildi. Ele geçen bilgiler arasında parti merkezlerinin ve yerel politikacıların yazışmaları da bulunuyor. Hackerlar sadece aşırı sağcı ve İslam karşıtı AfD milletvekillerinin bilgilerini yayınlamadı. Yapılan siber saldırıyla ilgili partiler perşembe akşamı bilgilendirildi.

CDU ve CSU'dan 405, SPD'den 294, Yeşiller'den 105, Sol Parti'den 82 ve FDP üyesi 28 milletvekilinin özel bilgilerine ulaşıldığı sanılıyor. Hackerler özellikle Yeşiller Eşbaşkanı Robert Habeck'in tüm özel yazışmalarını yayınladı. Yayınlanan bilgiler arasında Haberck'in ailesiyle yaptığı görüşmeler de var.

STEINMEIER İLE MERKEL DE VAR



Partiler, yaptıkları incelemede hackerlaran bilgilere mail adresleri üzerinde ulaştıklarını tespit etti. Milletvekilleri dışında Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, SPD Genel Başkanı Andrea Nahles, FDP Genel Başkanı Christian Lindner ve Sol Parti liderleri, komedyen Jan Böhmermann, televizyon sunucusu Christian Ehring'in de özel bilgilerinin alındığı tespit edildi. Siber saldırıya uğrayanlar arasında çok sayıda müzik grubu üyeleri, şarkıcı ve sanatçılar da var. Hacker ya da hacker grubunun kimler olduğu ise henüz belirlenemedi