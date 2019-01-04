Rusya’daki faciaya 39’uncu kurban

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Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde doğalgaz patlaması nedeniyle çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 35'ten 39'a yükseldi. Magnitogorsk kentinde 31 Aralık'ta yaşanan patlamada 10 katlı binanın bir bölümü tamamen çöktü. Sabahın erken saatlerinde yaşanan patlamada 100'den fazla kişinin ikamet ettiği binadaki 48 daire zarar gördü. Çöken binanın enkazından 10 aylık bir bebek 35 saat sonra sağ kurtarılmıştı. Yaklaşık 900 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi enkaz altında kalanlara ulaşmak için günlerdir çalışmalarını sürdürüyor.