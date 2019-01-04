Yerleşimciler Başbakan’ın konvoyuna saldırdı

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Yahudi yerleşimciler, Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna saldırdı. Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf El-Mahmud yaptığı yazılı açıklamada, "Başbakan Rami el-Hamdallah'ın konvoyu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Za'tara askeri kontrol noktasında bir grup Yahudi yerleşimcinin taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda Başbakan'ın iki koruması yaralandı" dedi. 25 Aralık'ta gerçekleşen söz konusu saldırıyı "terör" olarak niteleyen Mahmud, "Bu saldırılar, bizim işgale ve yerleşimcilerine karşı olan mücadele ısrarımızı güçlendirecektir" ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail medyasında yer alan haberlere göre, yeni seçilen Kudüs Belediye Başkanı Moshe Lion, Doğu Kudüs'teki camilerde ezan sesinin kısılmasını planlıyor. Plan, sesin belirlenen düzeyden yüksek olması halinde polise müdahale hakkı da veriyor.