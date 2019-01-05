Endonezyalı Komutan İstanbul’da soyuldu

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Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanı olduğu belirtilen Muhammed Rusli Royani, yılbaşı tatilini geçirmek için Bakırköy'deki bir otele yerleşti. 1 Ocak'ta otelin restoranında ailesiyle yemek yiyen Royani'yi iki kişi takibe aldı. Hırsızlar, Royani'nin sandalyeye asılı duran çantasında içinde 8 bin dolar olan cüzdanını çaldı. Durumu fark eden Muhammed Royani'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cezayirli S. Bouabid (48) ile Polonyalı A. Rais (43) Yeşilköy'de gözaltına aldı.