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Düşen uçaktan sağ çıktılar

’nın kentinde boş bir alana düşen küçük uçaktaki 5 kişi sağ olarak kurtulmayı başardı.

Giriş Tarihi: 6.1.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 6.1.2019 10:45
Düşen uçaktan sağ çıktılar

Victoria Acil Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, içinde 5 kişinin bulunduğu küçük uçak henüz bilinmeyen bir nedenle Melbourne'un güneydoğusundaki Tooradin havalimanı yakınlarındaki boş bir araziye düştü.

Uçakta bulunan ve kimlikleri açıklanmayan 5 kişinin şans eseri, ciddi yara almadan enkazdan çıkmayı başardıkları duyuruldu.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından muayene edilen kazazedelerin iyi durumda olduğu açıklandı. Uçağın düşüş nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Düşen uçaktan sağ çıktılar
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