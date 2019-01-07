Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelisinin akıbeti belirsiz

Washington Post'ta Kareem Fahim imzasıyla "Kaşıkçı cinayetinde başlıca şüpheli olarak adı geçen, eski kraliyet başdanışmanı sırra kadem bastı" başlıklı haber yayımlandı.

Haberde, Suudi yetkililer ve gazeteye bilgi veren Suudi vatandaşların, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın en yakın danışmanlarından biri olan ve Kaşıkçı cinayeti için İstanbul'a gelen suikast timini yönettiği iddia edilen Kahtani'ye tam olarak ne olduğuna dair birbiriyle çelişkili açıklamalar yaptığına dikkat çekildi.





KAHTANİ HAKKINDAKİ SORU İŞARETLERİ

Suudi yönetiminin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Kahtani'nin soruşturma altında olduğunu bildirdiğine işaret edilen habere göre, bir Suudi vatandaşı Kahtani'nin Cidde kentinde görüldüğünü söyledi, bir hükümet çalışanı ise Kahtani'nin başkent Riyad'daki kraliyet mahkemesinin ofislerinden birinde görüldüğünü belirtti.

Washington ve diğer yabancı ülkelerin, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı cinayetinin suçlularını cezalandırılıp cezalandırılmayacağını görmek için bu ülkenin adımlarını izlediğine ve Kahtani'nin de mercek altında olduğuna vurgu yapılan haberde, Kahtani'nin bu cinayeti gizlice mi planladığı yoksa hükümetin emri doğrultusunda mı yaptığı konusunda ciddi soru işaretleri olduğuna işaret edildi.

Suudi Arabistan'ın, Kahtani'nin akıbeti konusundaki sorulara yanıt vermediğine dikkati çekilen habere göre, Suudi kraliyet mahkemesine yakın bir kaynak, Kahtani'nin ev hapsinde tutulduğunu düşündüğünü ancak bu konuda emin olamadığını söyledi.

KAHTANİ KİMDİR?

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a en yakın isimlerden olan ve Veliaht Prens'in basın danışmanlığını yapan Suud el-Kahtani'nin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi için İstanbul'a gönderilen suikast timinin yöneticisi olduğu ileri sürülüyor.

Suudi Arabistan'da muhalifleri hedef alan online troll ordusu kurduğu da iddia edilen Kahtani, ABD'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptırım listesine aldığı 17 kişi arasında yer alıyor.

Kahtani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un, Kaşıkçı'nın öldürülmesi üzerine görevden aldırdığı üst düzey beş kişiden biriydi.

Kahtani'nin, Suudi katillerle internet üzerinden Skype aracılığıyla iletişim halinde olduğu iddia edilmişti. Suudi Arabistan istihbaratıyla irtibatlı olduğu belirtilen kaynaklardan birinin, Kahtani'nin, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında tutulduğu odaya kamera aracılığıyla bağlandığını söylediği ve bu bağlantı esnasında Kahtani'nin Kaşıkçı'yı aşağılamaya başladığı ve hakaretler ettiği de iddialar arasında yer almıştı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında eski Suudi İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed el-Asiri ve Kahtani hakkında ''tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme'' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.