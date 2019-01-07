‘Pabuk’ dehşeti

BUGÜN NELER OLDU

Tayland'ın güney bölgelerini etkisi altına alan tropikal fırtına Pabuk nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Fırtınanın getirdiği şiddetli rüzgar ve yoğun yağışlar sonucu bölgenin bir çok yerinde sel ve toprak kaymaları yaşanırken 26 bin kişi tahliye edildi. Onlarca evi kullanılamaz hale getiren, ağaçları söken ve elektrik direklerini deviren tropikal fırtına, dünyaca ünlü tatil plajlarını da savaş alanına çevirdi. Popüler turistik adaların yer aldığı bölgede tatil yapan binlerce ziyaretçi ise uçuşların ve feribot seferlerinin iptal edilmesi nedeniyle binlerce kişi saatlerce bölgede mahsur kaldı. Öte yandan Filipinler'de etkili olan Usman Fırtınası nedeniyle ölü sayısının 126'ya yükseldiği bildirildi. Yetkililer, 26 kişinin ise hâlâ kayıp olduğunu açıkladı.