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'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

'ın Salahaddin vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 16:18 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 16:45
Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

Irak'ın Salahaddin vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Mehdi Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Salahaddin'in kuzey girişindeki Akvas kontrol noktasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı." dedi.

Saldırının terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde durduklarını söyleyen Taki, güvenlik güçlerinin bölgede geniş çaplı inceleme başlattığını ifade etti.

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Irak'ta bombalı saldırı: 2 ölü, 5 yaralı
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