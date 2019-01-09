Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan "Yüzyılın Anlaşması"na tepki

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'un doğusunda yer alan Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yabancı diplomatları kabul etti.

Avn, diplomatlara hitaben yaptığı konuşmada, ABD'nin gündeme getirdiği, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır tarafından desteklenen "Yüzyılın Anlaşması"na değindi.

Lübnan Cumhurbaşkanı, "Toprağından kovulmuş ve kimliği elinden alınmış mültecilerin hakları pahasına yapılan anlaşmalarla barış olmaz." ifadelerini kullandı.

Halkların meşru haklarına darbe indirerek barışın sağlanamayacağını vurgulayan Avn, aynı şekilde ülkelerin sosyal, coğrafi ve demografik yapılarını değiştirmekle de barışa varılmayacağını belirtti.

İsrail'in bölgeye yönelik tehditleri ve çözüm yollarına dair belirsizliklerin yeni savaşlar ile etnik göçlere zemin hazırladığı uyarısında bulunan Avn, şunları kaydetti:

"Vadedilen adaleti ve istenilen özgürlüğü nerede aramaya çalışacağız? Kudüs'ün kaybında mı yoksa Filistinlilerden topraklarını ve kimliklerini çalacak Yüzyılın Anlaşması'nda mı? Ya da dünyanın Lübnan'da kalması için çaba sarf ettiği Suriyeli mültecilerin kamplarında mı arayacağız?"

Ülkesindeki Suriyeli mültecilerin, Lübnan'da kalmalarına ilişkin endişesine de değinen Avn, Suriyelilerin vatanlarına geri dönmesi konusunda uluslararası toplumun net bir duruş sergilemediğine dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, geçen yıldan beri ülkedeki Suriyeli mültecilere gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri çağrısı yapıyor. Yetkililer, mültecilerin ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.

YÜZYILIN ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır'ın da destek verdiği belirtilen "Yüzyılın Anlaşması" planının, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ya da planın Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine olan maddeler içerdiği belirtiliyor.



İsrail tarafından yerlerinden edilen 6 milyona yakın Filistinli mültecinin geri dönüş hakkı konusuna yer verilmediği dile getirilen planda, Filistin tarafına birtakım maddi yardımlar ile Kudüs'ün kenar mahallelerinden birinin başkent olarak önerildiği de ifade ediliyor.

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman, pazar günü yaptığı açıklamada şubat ayında açıklanacağı belirtilen söz konusu planın ertelendiğini duyurmuştu.