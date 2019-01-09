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Son dakika... Pompeo: Trump'ın çekilme kararı kesin

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Suriye'den çekilme konusunda Trump'ın verdiği karar kesin" dedi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2019 22:02 Güncelleme Tarihi: 9.1.2019 22:33
Son dakika... Pompeo: Trump'ın çekilme kararı kesin
BD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sürpriz ziyaret gerçekleştirdiği Irak'ın Erbil kentinde yaptığı açıklamada, "Suriye'den çekilme konusunda Başkan Trump'ın kararı kesin" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu ziyareti kapsamında sürpriz bir ziyarette bulunduğu Irak'ta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) merkezi Erbil'e de uğradı. Pompeo, Erbil'de yaptığı açıklamada, "Suriye'den çekilme konusunda Başkan Trump'ın kararı kesin" dedi. Türkiye'nin Suriye'deki mücadelecisini öven Pompeo ayrıca, "Türkiye'nin teröristlere karşı verdiği mücadelenin farkındayız, bu konuda destekliyoruz" diye konuştu
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Son dakika... Pompeo: Trump'ın çekilme kararı kesin
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