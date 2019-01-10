Bakan Akar, Rus mevkidaşı ile görüştü

BUGÜN NELER OLDU

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştü. Görüşmede İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi'de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildi. Bu arada Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'nın Türkiye ile yaşadığı krizle bağlantılı tüm zorlukları aştığını söyledi. Ryabkov, "Bütün zorlukların üstesinden geldik. Tarihimizde zor sayfalar var. Aynı İran ile de olduğu gibi. Fakat halihazırda önümüzde pozitif bir gündem var. Türkiye ile ekonomi, enerji alanlarında ve Karadeniz'de iş birliği içerisindeyiz" dedi.