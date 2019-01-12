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‘Nazi cinayetlerinin bilincindeyiz’

STELYO BERBERAKİS
STELYO BERBERAKİS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2019
‘Nazi cinayetlerinin bilincindeyiz’
Yunanıstan'ın başkenti Atina'yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Nazi Almanyası'nın Yunanistan'ı işgali süresinde işlediği cinayetlerin sorumluluğunu üstlendiklerini tekrarladı. Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos ile yaptığı ikili görüşmesinde Nazi Almanyasının 2. Dünya Savaşı'nda Yunanistan'ı işgal ettiği yıllarda gerek Yunan merkez bankasından "kredi" olarak aldığı altın rezervler gerekse işlediği cinayetlerin karşılığında Yunanistan'ın yıllardan bu yana talep ettiği tazminat davası gündeme getirildi. Ancak Merkel, ülkesinin tarihi sorumluluğun bilincinde olduğunu ve bu nedenle Almanya'nın Yunanistan'a can-ı gönülden yardım eli uzattığını söylemekle yetindi.
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‘Nazi cinayetlerinin bilincindeyiz’
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