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Resmen

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2019
Resmen Kuzey Makedonya
Makedonya Meclisi, Yunanistan ile imzalanan Prespa Anlaşması gereği ülkenin NATO'ya ve AB'ye katılmasını sağlayacak olan isim değişikliği yasasını onayladı. Meclisin üçte ikisi olan 81 milletvekilinin onayıyla Makedonya'nın isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı. İki ülke arasındaki anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Yunanistan Parlamentosu'nun önümüzdeki günlerde oylama yapması bekleniyor. NATO ve AB de Makedonya Meclisi'nin isim değişikliğini öngören anayasa değişikliğini onaylamasına destek verdi.
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Resmen Kuzey Makedonya
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