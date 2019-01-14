Avrupa’dan “Hükümet İstifa” sesleri yükseliyor

BUGÜN NELER OLDU

Sarı yeleklilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı düzenlediği eylemler 9'uncu haftasında da devam etti. İçişleri Bakanlığına göre, ülke genelindeki gösterilere 8 bini Paris'te olmak üzere 32 bin kişi katıldı. Paris'in yanı sıra Toulouse, Nimes, Nantes ve Rouen kentlerinde polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Fransız polisinin göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği ve orantısız güç kullandığı görülürken; Paris'te 121, Toulouse'ta 6 ve Nantes'de 7 gösterici gözaltına alındı. Fransa'daki eylemlerden esinlenen aşırı sağ ve sol gruplar İngiltere'nin başkenti Londra'da iki ayrı gösteri düzenledi. Hollanda'daysa Sarı Yelekliler, Lahey, Amsterdam ve Rotterdam'ın da olduğu 14 farklı kentte toplanarak hükümetin istifasını istedi. Belçika'da Sarı Yelekliler'in cuma gecesi gerçekleştirdiği protestoda bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle haftasonundaki eylemler sessiz geçti.