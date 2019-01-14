İran’da düşen uçağın enkazından 15 ceset çıkarıldı

Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'ten İran'ın Elburz eyaletinde yer alan Peyam havaalanı varış rotasıyla uçan Boeing 707 tipi kargo uçağı, Fetih Havaalanı'nda iniş yapmak istediği sırada kontrolden çıktı. Uçak kısa bir süre sonra Fetih Fetih Havaalanı'nın duvarlarına çarparak alev aldı.

İran Ordusu'na ait olan uçak, havaalanının duvarına çarptıktan sonra bir yerleşim bölgesine girerken, bazı binalarda ağır hasar meydana geldi.

Uçaktaki 16 kişilik mürettebattan, 1'i kadın 15 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi de yaralandı. Olayda, uçağın pilotu Ferşad Mehdevinejad hayatta kaldı. İran Ordusu yetkililerince yapılan açıklamalara göre, tüm cesetler uçak enkazından çıkarıldı ancak henüz 5 cesedin kimlik tespiti süreci devam ediyor. 1'i kadın 16 kişilik mürettebatın kimlik bilgileri, İran'ın resmi haber ajanslarında yer aldı.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) bölge yetkililerinden aldığı bilgilere göre, Elburz Valisi başta olmak üzere bölge yetkilileri olay yerindeki süreci yakından takip ediyor. İranlı yetkililer binalarda can ve mal kaybı bilgileriyle ilgili bir açıklamada bulunmadı.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerine akın etti.