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dakika haber: Beslediği hayvan bilim kadınını parçaladı!

Endonezya'dan gelen dakika haberi kan dondurdu! CV Yosiki laboratuvarı'nda yaşanan korkunç olayda hayvanlara yemek veren 44 yaşındaki Deasy Tuwo beslediği tarafından parçalanarak öldürüldü. 4 metre boyundaki timsahın midesinden ve çenesinden kadına dair kalıntıların alınması için uyuşturuldu.

Giriş Tarihi: 15.1.2019 10:02
Son dakika haber: Beslediği hayvan bilim kadınını parçaladı!

Kuzey Sulawesi'deki araştırma tesisinde, Merry isimli timsahın kadını havuzun içine sürüklemek için 2 metrelik duvara yükseldiğine inanılıyor.

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Son dakika haber: Beslediği hayvan bilim kadınını parçaladı!
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