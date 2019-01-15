Son dakika haber: Beslediği hayvan bilim kadınını parçaladı!
Endonezya'dan gelen son dakika haberi kan dondurdu! CV Yosiki laboratuvarı'nda yaşanan korkunç olayda hayvanlara yemek veren 44 yaşındaki bilim kadını Deasy Tuwo beslediği timsah tarafından parçalanarak öldürüldü. 4 metre boyundaki timsahın midesinden ve çenesinden kadına dair kalıntıların alınması için uyuşturuldu.
Giriş Tarihi: 15.1.2019 10:02
Kuzey Sulawesi'deki araştırma tesisinde, Merry isimli timsahın kadını havuzun içine sürüklemek için 2 metrelik duvara yükseldiğine inanılıyor.