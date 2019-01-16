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'da 5,7 büyüklüğünde

'nın Sumatra Adası'ndaki Açe eyaletinde 5,7 büyüklüğünde meydana geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 07:06 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 07:09
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin kuzeyindeki Sabang kentinin 202 kilometre kuzeybatısı olan depremin, yerin 165 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki yer sarsıntısı ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
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