NATO zirvesinde kritik Suriye toplantısı

BUGÜN NELER OLDU

NATO üyesi 29 ülkenin genelkurmay başkanı, ittifakın karşılaştığı sınamalar, askeri strateji, caydırıcılık, Afganistan ve Batı Balkanlar gibi farklı konuları görüşmek için dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. NATO Karargahı'nda iki gün sürecek toplantılar sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Amerikalı mevkidaşı Joseph Dunford'la görüşmesi bekleniyor. Güler'in aynı zamanda Pakistan ve İspanya genelkurmay başkanlarıyla da görüşmesi öngörülüyor. Uluslararası ajanslara göre Güler ile Dunford arasındaki görüşme sırasında Suriye'de oluşturulması beklenen güvenli bölge masada olacak.