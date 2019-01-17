Bir tutam saçı binlerce dolar

BUGÜN NELER OLDU

Hollywood'un efsane oyuncularından, 1962'de hayatını kaybeden Marilyn Monroe'nun bir tutam saçı 89 bin 595 TL'ye (16 bin 500 dolar) satışa çıkarılacak. Oyuncunun 1958'den ölümüne kadar kuaförü olan Kenneth Battelle tarafından 1959'da kesilen 35 tel saç, cam bir çerçevenin içinde Moments in Time isimli şirket tarafından satılacak.Dünyanın ilk ünlü kuaförü olarak bilinen Battelle'in Monroe'nun kestiği saçlarını yakın arkadaşlarına hediye olarak verdiği biliniyor. Battelle, Monroe'nun yanı sıra Jackie Kennedy, Lee Radziwill, Judy Garland ve Audrey Hepburn'ün de kuaförlüğünü yapıyordu. Açık artırmayla satışa çıkan saçları da Battelle'ın kesip hediye ettiği düşünülüyor.