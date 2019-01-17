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‘Bücür 100 milyon dolar rüşvet verdi’

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Giriş Tarihi: 17.1.2019
‘Bücür 100 milyon dolar rüşvet verdi’
Dünyanın en büyük uyuşturucu örgütünün elebaşı olmakla suçlanan "El Chapo" (Bücür) lakaplı Joaquin Guzman'ın New York'taki davası kapsamında konuşan bir tanık, Guzman'ın eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'ya 100 milyon dolar rüşvet verdiğini ileri sürdü. Alex Cifuentes isimli tanık, Guzman'ın bu parayı ünlü bir çete elebaşını yakalamak için başlatılacak bir yakalama operasyonunun durdurulması için Nieto'ya verdiğini iddia etti. Guzman, "Suç örgütü kurmak", "Uyuşturucu dağıtmak", "Kara para aklamak" gibi 17 ayrı suçlamadan yargılanıyor. ABD'li savcılar, hakkındaki suçlamaları reddeden Guzman'ın ömür boyu hapsini ve en az 14 milyar dolar para cezasına çarptırılmasını istiyor.
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‘Bücür 100 milyon dolar rüşvet verdi’
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