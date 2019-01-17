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’da polis okuluna saldırının detayları açıklandı

Devlet Başkanı , polis okuluna düzenlenen failinin Jose Aldemar Rojas Rodrguez isimli şahsın olduğunu açıkladı. Saldırganın polis okulunun önüne geldiği anda köpeklerin patlayıcıları hissetmesi üzerine durdurulmaya çalışıldığı açıklandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 23:13 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 23:24
Kolombiya’da polis okuluna saldırının detayları açıklandı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, polis okuluna düzenlenen ve 10 kişinin öldüğü 54 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Ivan Duque, saldırıyı José Aldemar Rojas Rodrguez isimli şahsın düzenlediğini duyurdu. Duque, saldırıda 80 kilo pentolitin kullandığını kaydetti.



KÖPEKLER BOMBALARI HİSSETTİ

Saldırganın polis okulunun önüne geldiği anda köpeklerin patlayıcıları hissetmesi üzerine durdurulmaya çalışıldığı açıklandı. Saldırgan, köpeklerin havlaması üzerine otomobili hızlıca polis okulunun yatakhane duvarına vurdu. Yetkililer, patlamanın cep telefonu ile mi, yoksa çarpmanın etkisiyle olduğunu anlamaya çalışıyor.



POLİS OKULUNDA ÖĞRENCİLER SİLAHSIZDI

Duque yaptığı son açıklamada ise, "Gençlerin ve silahsız öğrencilerin bulunduğu bir akademik merkeze yapılan bu saldırı gençliğe, kamu gücüne ve tüm topluma karşıdır. Bu delice terör eylemi cezasız kalmayacak. Terörizme hiç boyun eğmedik, her zaman yendik. Saldıracağız, eğilmeyeceğiz" diye konuştu.

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Kolombiya’da polis okuluna saldırının detayları açıklandı
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